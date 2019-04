Exclusief voor abonnees ISS-astronauten maken alweer ruimtewandeling 09 april 2019

Al voor de derde keer in minder dan drie weken hebben astronauten het ISS gisteren verlaten voor een ruimtewandeling. De Amerikaanse Anne McClain en de Canadees David Saint-Jacques moesten onder meer werken aan de elektrische voeding. De ruimtewandeling, die 6,5 uur duurde, was al de 216de die uitgevoerd werd in het kader van de bouw en het onderhoud van het ISS. Op dit moment zijn zes astronauten aan boord van het ruimtestation.