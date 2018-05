Israëlische ambassadrice ziet alleen terroristen: "Ik blijf erbij. Dat kind kwam daar niet uit zichzelf" Dieter Dujardin

16 mei 2018

00u00 1 De Krant Dode kinderen of niet, Israëlisch ambassadrice Simona Frankel excuseeert zich niet voor haar uitspraak dat "alle 55 doden in Gaza terroristen waren". "Ik zou niet weten waarom. Ik betreur elke dode, maar ik blijf erbij dat die mensen gemanipuleerd zijn door Hamas", zegt ze in een gesprek met 'Het Laatste Nieuws'.

Uw uitspraken op RTBF dat alle doden in Gaza - en dus ook de kinderen - terroristen zijn, hebben premier Michel en de regering gechoqueerd. Wat is uw reactie?

"Hebt u het volledige interview beluisterd? De titels zijn niet in overeenstemming met mijn volledige uitspraak."

U zei: alle 55 doden zijn terroristen. Dus ook de 8 kinderen.

"Ik ken geen andere naam voor mensen die gemanipuleerd zijn door Hamas om aan hekken te betogen. Ze gaan zeker niet uit vrije wil. Ik heb drie kinderen. Ik kan me niet inbeelden dat ik mijn kind van acht maanden zou meenemen naar zo'n gewelddadige manifestatie."

De kinderen kwamen daar niet uit eigen beweging.

"Nee, maar hun ouders misschien. Ik weet het niet. De enige die ik beschuldig, is Hamas."

Zegt u dat die kinderen terroristen zijn?

"Nee, ik zeg dat ze gemanipuleerd zijn."

Terroristen plegen aanslagen, deze mensen betogen.

"Het enige wat wij doen, is onze grenzen en onze burgers beschermen. Dat zou elk democratisch land doen. Mocht u een terroristische organisatie op uw grondgebied hebben: wat zou u doen?"

Je kan ook met rubberkogels schieten.

"Ik weet dat niet. Ik ben geen militair expert. Het feit is: ze komen naar het hek om een media-oorlog te voeren en het hek te passeren."

Die dode baby is volgens de Palestijnen gestorven door een traangasgranaat. Dat kind was de grens niet aan het oversteken.

"Nee, maar dat kind kwam daar niet uit zichzelf. Iemand bracht het daar om te manifesteren. Iemand die gemanipuleerd werd door Hamas."

Vindt u het niet vreselijk dat al die mensen sterven?

"Natuurlijk is het vreselijk als er mensen sterven. Ik betreur elke dode. Terrorist of niet-terroristen. Volwassene of kind. Maar dit is het resultaat van de terreur van Hamas die nogmaals bewijst dat het geen respect heeft voor menselijke waarden en menselijk leven."

Wat gaat u tegen minister Reynders zeggen?

"Exact hetzelfde als tegen u."

Dus u gaat zich niet excuseren?

"Waarom? Ik zeg en blijf herhalen dat die mensen gemanipuleerd zijn door een terreurorganisatie. Ze kwamen niet uit vrije wil. Dat is alles."

Premier Michel vraagt een onafhankelijk onderzoek. Akkoord?

"Het is niet aan mij om daarmee akkoord te gaan of niet. Het enige wat ik kan zeggen, is dat het soms moeilijk is om vanuit België de realiteit te zien op het terrein in Gaza."