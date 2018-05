Israël roept Belgische ambassadeur op het matje 22 mei 2018

Israël roept de ambassadeurs van België, Spanje en Slovenië op het matje omdat die landen in de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor een onderzoekscommisie naar het geweld op de Gazastrook hebben gestemd. De ambassadeurs van Spanje en Slovenië moesten gisteren al verschijnen op het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Belgische ambassadeur in het land, Olivier Belle, wordt daar vandaag verwacht. Buitenlandse Zaken in Brussel heeft de convocatie bevestigd zonder commentaar. Zelf riep België de ambassadrice van Israël al ter verantwoording omdat ze alle dode Palestijnen terroristen noemde, ook de kinderen.