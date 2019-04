Exclusief voor abonnees Israël mist afspraak met geschiedenis: maanlander crasht 12 april 2019

00u00 0

Beresheet, een onbemande maanlander ter grootte van een wasmachine en met een gewicht van 585 kilo, is gisteravond gecrasht op het maanoppervlak. Israël mist zo samen met privébedrijf SpaceIL een afspraak met de geschiedenis: na de Sovjet-Unie (1959), de Verenigde Staten (1964) en China (2013) had het de vierde natie kunnen worden met een succesvolle maanlanding. Het ruimteschip kostte 100 miljoen dollar, geld dat SpaceIL met privé-investeerders bijeenkreeg. SpaceIL-baas, miljardair Morris Kahn, stak zelf 40 miljoen in het project. Beresheet - vrij vertaald Genesis -werd in de nacht van 21 op 22 februari gelanceerd en raakte wel in een baan rond de maan, maar de laatste stap, de landing, faalde.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen