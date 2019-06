Exclusief voor abonnees Israël krijgt eerste homoseksuele minister 07 juni 2019

De Israëlische premier Netanyahu heeft Amir Ohana (foto), die openlijk homoseksueel is, aangesteld als minister van Justitie. Dat is een primeur voor het land."Ohana kent het juridische systeem perfect", klinkt het in een officiële mededeling. Hoewel Israël gezien wordt als een relatief verlicht land op het vlak van LGBT-rechten, blijft homoseksualiteit een taboe in religieuze kringen, die ook vertegenwoordigd zijn in de regering van Netanyahu.

