Israël beweegt hemel en aarde voor aandenken spion: reddingsoperatie in Syrië voor een horloge Guy Van Vlierden

07 juli 2018

00u00 0 De Krant Een polshorloge. Dat was de inzet van een stoutmoedige 'search & recovery' die Israël recent in Syrië ondernam. Het kleinood, dat nu tentoongesteld ligt in het hoofdkwartier van de Mossad, behoorde toe aan 's lands beroemdste spion en was in Syrië achtergebleven toen die daar in 1965 terechtgesteld werd.

Voor vijfhonderd euro heb je er eentje op eBay - de in Zwitserland vervaardigde 'Eterna-Matic Centenaire 61'. Maar één exemplaar was het waard om het Syrische oorlogsgewoel te trotseren, wat de meeste naties zelfs voor hun kinderen niet doen. "Mijn felicitaties aan de Mossad", zo sprak Israëlisch premier Benjamin Netanyahu toen het opgepoetste horloge aan de pers werd getoond. "Door hun vastberadenheid en moed is een herinnering aan een strijder die zoveel heeft bijgedragen aan de veiligheid van de natie terug in Israël."

