Israëli's schieten Palestijnse tiener neer 00u00 0

Israëlische soldaten hebben gisteren twee Palestijnen doodgeschoten. Eén slachtoffer viel in Nabloes. Het andere, een 16-jarige jongen, werd gedood in de Gazastrook. Hij nam er deel aan protesten en werd in de borst geraakt door soldaten die op wacht stonden op de grensmuur met Israël. Twee andere Palestijnen liepen verwondingen op bij rellen. "De soldaten hebben eerst waarschuwingsschoten gelost en daarna op relschoppers geschoten, die stenen gooiden en brandende autobanden in hun richting hadden geduwd", aldus het Israëlisch leger.