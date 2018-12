Isolde (37) "Mijn zoon vindt het vies, en hij heeft gelijk" 13 december 2018

Isolde Staelens uit Dendermonde is sinds een maand bevrijd van de sigaret. "Ik rookte sinds mijn 16de. Een pakje per dag, dat was mijn regime. Op mijn 26ste, toen ik zwanger werd, ben ik gestopt. Drie jaar heb ik dat volgehouden, maar toen ben ik hervallen. Tot nu dus." Via haar huisarts belandde Isolde bij een tabacoloog, die haar op weg hielp. De nicotinepleisters die ze nu nog opkleeft, geven haar een extra zetje. "Ik wilde stoppen met roken omwille van mijn gezondheid, om financiële redenen en omdat mijn zoon van elf er heel erg tegen was dat ik rookte. Hij vond het vies en ongezond, en hij heeft natuurlijk gelijk. Dat alles bij elkaar vormde mijn motivatie om te stoppen." Isolde ervaart haar rookstop als een heuse bevrijding. "Ik voel me beter, heb een betere ademhaling en ik kan me ook beter ontspannen. Ik ben niet zo snel meer nerveus en dat voelt super." (LB)

