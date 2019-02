Isolatiegolf valt stil 15 februari 2019

Het aantal Vlamingen die een premie aanvragen om hun woning energiezuinig te maken, is fors gedaald. Vorig jaar werden nog geen 75.000 van dergelijke toelagen toegekend aan particulieren, tegenover 110.000 in 2017 en 120.000 in 2016. De premies voor dakisolatie zijn in twee jaar tijd zelfs meer dan gehalveerd, laat het Vlaams Energieagentschap weten. Dat de renovatieactiviteit daalt, is slecht nieuws voor onze klimaatdoelstellingen. Zo'n 30% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. Regeringspartij CD&V wijt de terugval aan de afbouw van de premie. Die ging van 6 naar 4 euro per vierkante meter. (ADB)