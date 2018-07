Isner voor eerste keer in halve finale 12 juli 2018

00u00 0

Zou John Isner (ATP 10) gisteren nog eens teruggedacht hebben aan vorige week donderdag toen hij in de tweede ronde twee matchpunten moest wegwerken tegen Ruben Bemelmans? Waarschijnlijk niet. De boomlange Amerikaan haalde het verrassend eenvoudig in vier sets van collega-opslagkanon Milos Raonic (ATP 13) - de Canadees eindigde met 31 aces, Isner had er 'maar' 25 - en staat zo voor de eerste keer in zijn carrière, en bij zijn 40ste deelname, bij de laatste vier op een grandslamtoernooi. "Ik heb echt het gevoel dat ik op mijn 33ste mijn beste tennis speel", zei Isner die nu tegen Kevin Anderson uitkomt. "Ik ben superblij! Ik verwacht me nu wel aan een zware wedstrijd maar in de halve finale staan is al fantastisch." Isner, die op Wimbledon zijn service nog altijd niet gebroken zag worden en op de All England Club nog nooit voorbij de derde ronde was geraakt, staat in de onderlinge duels met de Zuid-Afrikaan 8-3 voor. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN