Exclusief voor abonnees Islamschool in beroep tegen weigering erkenning 02 september 2019

00u00 0

Het Selam College in Genk, dat vorige week vrijdag te horen kreeg dat het geen erkenning en dus geen subsidies krijgt van de Vlaamse overheid, gaat in beroep tegen die beslissing. Het college zou de eerste islamschool in Vlaanderen worden. Dat de erkenning geweigerd wordt, vindt het schoolbestuur een schending van de grondwet, waarin staat dat er vrijheid is van onderwijs. "De grondwet is geen vodje papier", vindt het schoolbestuur. "We gaan dus in beroep en hopen binnenkort de draad weer op te pikken."

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis