Islamleraar licht gelovigen op voor miljoen euro 20 april 2018

Een 64-jarige gepensioneerde islamleraar uit Hasselt riskeert 30 maanden cel omdat hij in 2010, in een kleine twee jaar tijd, een dertigtal slachtoffers oplichtte en zo een miljoen euro buitmaakte. Hij leende grote sommen geld van gelovigen uit de Turkse gemeenschap in Genk met de belofte een veelvoud daarvan terug te betalen. Maar de zestiger sluisde het geld door naar K.O., een notoire oplichter met een resem veroordelingen op zijn strafblad. Die verbraste het geld aan vrouwen en gokken, waardoor er van het geleende geld geen cent overblijft. K.O. riskeert een celstraf van 40 maanden. De advocaat van de islamleerkracht vroeg de vrijspraak. "Hij werd zelf het slachtoffer van zijn tunnelvisie en werd gevangen in een web van bedrog van K.O.", klonk het. Vonnis op 17 mei. (VCT)

