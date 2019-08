Exclusief voor abonnees Islamitische school krijgt geen erkenning 31 augustus 2019

Het Selamcollege in Genk krijgt geen voorlopige erkenning als onderwijsinstelling. Het mag daardoor geen diploma's uitreiken en krijgt geen subsidies. "Een van de voorwaarden voor de erkenning van een school is dat ze de Belgische grondwet en de internationale verdragen respecteert. Dat was hier niet het geval", zegt onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

