Islamistisch leger is even groot als dat van de Britten 22 november 2018

De terugval van de terreurgroep Islamitische Staat heeft het wereldwijde aantal jihadstrijders nauwelijks verminderd. Een nieuwe raming van het Center for Strategic & International Studies stelt dat er nog 100.000 tot 230.000 actief zijn in de gewapende strijd. Dat maximum ligt slechts 20.000 lager dan de piek van twee jaar geleden en is nog altijd 270% hoger dan op 11 september 2001, toen Al-Qaida zijn moordende aanslagen in de VS heeft gepleegd. Met 230.000 strijders beschikt de jihad over een even omvangrijk leger als Groot-Brittannië. Ter vergelijking: het Belgische leger telt zo'n 30.000 manschappen. Van de 67 gewapende jihadistische groepen die wereldwijd actief zijn, behoort er trouwens maar een twintigtal tot Al-Qaida of IS. Syrië blijft wel op kop in aantal jihadstrijders, met een cijfer tot 70.550. Op twee staat Afghanistan met 64.060 en op drie Pakistan met 15.000. (GVV)

