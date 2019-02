Isidoor Goddeeris in de kijker 09 februari 2019

Nog tot 17 maart kun je terecht in Ter Posterie in de Ooststraat voor 'Ingebeeld', een tentoonstelling met sculpturen en tekeningen van Isidoor Goddeeris en foto's van Marc De Brée. De expo is gratis van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur. Op 21 en 28 februari geeft de kunstenaar rondleidingen in zijn atelier. Ook deze zijn gratis, maar inschrijven is noodzakelijk op www.dedirecteurswoning.be. In de rand van deze tentoonstelling staat ook de wandeling van de maand, georganiseerd door de dienst van Toerisme, in het teken van het werk van Goddeeris. Op zondag 17 februari wordt er gewandeld langs kunstwerken van zijn hand die bij een historisch monument of historische plaats zijn opgesteld. Wie mee op pad wil, wordt om 14.30 uur verwacht aan de maquette op de Grote Markt. Deelnemen kost 2,50 euro, één euro voor houders van een vrijetijdspas. (CDR)

