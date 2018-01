Iserbyt zeker van eindwinst DVV Trofee bij U23 00u00 0

Zaterdag werd hij nog roemloos 26ste bij de elite in Diegem, gisteren won Eli Iserbyt de GP Sven Nys bij de U23. Iserbyt haalde het in een verbeten nek-aan-nekrace voor de Tsjech Adam Toupalik en het Britse supertalent Tom Pidcock. Met zijn zevende zege van het seizoen - en een perfecte zes op zes in de DVV-Trofee - verzekerde de Europese kampioen zich ook van de eindzege in het regelmatigheidscriterium voor beloften. Op één manche van het einde telt Iserbyt liefst 8:29 voorsprong op het nummer twee, Yannick Peeters. Dat is een onoverbrugbare kloof.