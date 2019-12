Exclusief voor abonnees Iserbyt verlengt contract én maakt ruzie met ploegmaat 30 december 2019

Vreemd incident na afloop van de cross in Diegem. Zonder zijn naam te noemen, beschuldigde Eli Iserbyt (22) zijn ploegmaat Laurens Sweeck (26) ervan de koers voor hem verpest te hebben. "Als hij niet op mijn wiel had gereden, was Van der Poel nooit weggereden", klonk het samengevat. Pijnlijk geval, en dat net op de dag dat Pauwels Sauzen-Bingoal het lopende contract van Iserbyt had opengebroken en met drie seizoenen verlengd. Dat betekent dat de West-Vlaming de komende vijf jaar, tot eind 2024, bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen blijft. Daar hoort ook een financiële opwaardering bij. Iserbyt won dit seizoen, als eerstejaarsprof, zeven wedstrijden. Hij is ook leider in de DVV-trofee. (BA)

