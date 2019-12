Exclusief voor abonnees Iserbyt dan toch zondag in Zonhoven 04 december 2019

Eli Iserbyt zal zondag dan toch deelnemen aan de vijfde manche van de Superprestige veldrijden in Zonhoven. 'SOS ELI IN DE KUIL! Wijziging in de agenda van Eli Iserbyt. In laatste instantie voegt onze seizoensrevelatie de SP-manche van Zonhoven toe aan zijn programma!', meldt zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal in een Twitterbericht. Bij afwezigheid van wereld- en Europees kampioen Mathieu van der Poel start Iserbyt, dit seizoen al goed voor zeven overwinningen, als één van de favorieten. In het Superprestigeklassement staat hij, ondanks het missen van de cross in Boom, zesde op amper vier punten van het leidersduo Aerts-Sweeck. (JDK)