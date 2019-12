Exclusief voor abonnees Iserbyt biedt Sweeck excuses aan 31 december 2019

00u00 0

Eli Iserbyt heeft zich via Twitter verontschuldigd bij ploegmaat Laurens Sweeck voor het 'interne' relletje dat hij zondagavond voedde na de Superprestigecross in Diegem. "Ik bied @Laurens Sweeck mijn excuses aan voor de insinuaties tijdens het interview na de cross. Helemaal niet gepast!", meldde hij. "Schrijf Pauwels Sauzen-Bingoal Cycling Team maar op voor het BK in Antwerpen", voegde hij er met een knipoog nog aan toe. (JDK)