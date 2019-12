Exclusief voor abonnees Iserbyt (2de) rijdt "str*nt uit z'n gat" en ruikt eindzege 28 december 2019

Eli Iserbyt (22) maakte het Van der Poel knap lastig, maar moest in de slotronde toch zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen. "Ik ben blij dat ik lang met Van der Poel mee kon", reageerde hij bij Sporza. Al geloofde ik wel in de zege toen ik samen met Van Kessel voorop reed. Maar toen Mathieu kwam aansluiten, wist ik hoe laat het was. Het enige wat je dan kan doen, is het wiel proberen te houden en de 'stront uit je gat rijden'." Dat volstond niet voor Iserbyt, die tweede werd. Hij deed wel een uitstekende zaak in de stand van de DVV-Trofee en ruikt met nog drie manches te gaan de eindzege. (ABD)