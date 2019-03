Isabelle A onder de 'Sjokola' 08 maart 2019

'Voor de hoes van mijn nieuwe album doen we eens zot', dacht Isabelle A (43), dus liet ze zich overgieten met chocolade. "Mijn haar, ogen, lippen, handen en armen: echt álles hing onder de pure chocolade. Een heel speciaal gevoel", vertelt ze. "En terwijl ze chocolade bleven bijgieten, bleef ik maar likken aan mijn gezicht - zó lekker. De hemel op aarde." Het enige 'nadeel'? Zelfs na een stevige wasbeurt van een halfuur vond de zangeres de week nadien nog chocoladerestjes in haar oren. "En ik heb ook wel een paar dagen een chocoladeparfum gedragen", lacht ze. Maar da's allemaal niet zo erg voor een 'chocolover' als Isabelle. "Pure, witte of melkchocolade: ik eet het allemaal. En het liefst met nóg een laag choco tussen mijn boterham. Elke dag heb ik mijn portie nodig, want anders ben ik slechtgezind. (lacht) Soms moet ik letterlijk afkicken, want te veel is ongezond." Over haar chocoladeverslaving schreef ze samen met Raymond van het Groenewoud trouwens het nummer 'Sjokola', meteen ook de naam van haar nieuwe album, dat op 5 april uitkomt. Een vroeg paaseitje, dus. De eerste single van dat album 'Nooit meer alleen', een duet met Koen Wauters, is nu al beschikbaar.

