Exclusief voor abonnees IS-weduwen nu zelf in beroep tegen vonnis dat hun kinderen naar België kan halen 14 januari 2020

IS-weduwen Nadia Baghouri, Jessie Van Eetvelde en Sabah Hammani en Syriëstrijder Adel Mezroui gaan op de valreep zélf in beroep tegen het vonnis dat de overheid verplichtte om te proberen hun tien minderjarige kinderen naar België te halen. De vier hadden dat geëist, met dwangsommen van 5.000 euro per dag per persoon als stok achter de deur. Momenteel zitten ze in het Syrische kamp Al-Hol.

