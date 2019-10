Exclusief voor abonnees IS-weduwe smeekt vanuit gevangenis om Belgische nationaliteit te behouden 18 oktober 2019

De weduwe van twee gesneuvelde IS-strijders wil absoluut de Belgische nationaliteit behouden. Soraya E. (24) zit met haar drie kleine kinderen (4 jaar, 3 jaar en 3 maanden) gevangen in het Koerdische kamp Al-Holn, in het noorden van Syrië. "Alleen met behoud van haar nationaliteit heeft ze de kans om ooit terug te keren naar haar familie in Antwerpen", pleitte advocaat Jos Vander Velpen gisteren in de Antwerpse rechtbank. Volgens hem werd de jonge vrouw in 2014 door haar man verplicht om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. De advocaat liet de rechters een telefoonbericht van zijn cliënte horen waarin ze belooft zich opnieuw te integreren in de Belgische samenleving en haar kinderen naar westerse normen op te voeden. De federale procureur wil haar veroordeeld zien tot 5 jaar cel én haar Belgische paspoort afnemen. "Tot de laatste snik is ze de terreurdaden van Islamitische Staat blijven verdedigen. Nooit is er een woord van spijt over haar lippen gekomen." Uitspraak op 22 november. (PLA)

