Exclusief voor abonnees IS-vrouw legt zich toch neer bij straf 27 december 2019

00u00 0

Fatima B. heeft beslist om afstand te doen van het verzet dat ze had aangetekend tegen haar veroordeling bij verstek tot vijf jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van terreurgroep IS. "Ze wenst zich neer te leggen bij haar veroordeling en wil haar staf op serene wijze ondergaan. Ze beseft dat ze een schuld heeft ten opzichte van onze samenleving", zeggen haar advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir. Haar zus Rahma B., die ook tot vijf jaar cel werd veroordeeld bij verstek, wil wel een nieuw proces. Zij raakte zwaargewond door granaatscherven en ligt in de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge. Haar zaak wordt op 19 maart behandeld.