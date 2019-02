Is Thomas Johansson de man voor Goffin? 14 februari 2019

"Ik ben op zoek naar een ex-toptienspeler of een coach die ervaring heeft met een toptienspeler", aldus David Goffin dinsdag in Rotterdam. "Even laten weten dat Filip (Krajinovic) en ik beslist hebben onze samenwerking niet verder te zetten", postte Thomas Johansson gisterenmorgen dan weer op Twitter. De 43-jarige Zweed was sinds begin dit jaar bezig aan een testperiode met de Serviër - hij zat vorige week nog in de box van Krajinovic toen die in de eerste ronde van Montpellier Goffin versloeg - maar wat belangrijker is, hij kent de Luikenaar zeer goed. In 2016 fungeerde Johansson negen maanden lang als adviseur binnen de entourage van Goffin en dat werk werd enkel stopgezet omdat hij niet op dezelfde lijn zat met hoofdcoach Thierry Van Cleemput. "We gaan de piste Johansson bestuderen", liet het management van Goffin gisteren alvast weten. Johansson was nummer zeven van de wereld, won de Australian Open in 2002 en is bovendien een welopgevoede en discrete kerel. Het ideale profiel? (FDW)

