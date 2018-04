IS spaart oorlogskas van 3 miljard bijeen 27 april 2018

Islamitische Staat vergaarde de voorbije jaren een oorlogskas van ongeveer 3 miljard euro. Geen enkele terroristische organisatie was ooit zo rijk. Het cijfer komt van de Franse journalist en IS-kenner Didier François. Hij beschikt over uitstekende contacten bij de DGSE, de Franse buitenlandse veiligheidsdienst. Nu de militaire nederlaag veel bronnen van inkomsten van IS deed opdrogen, leeft de organisatie vooral van giften uit het buitenland en opbrengsten uit haar investeringen. (EV)