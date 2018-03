Is Sint niet langer welkom in Nederland? 23 maart 2018

00u00 0

Probleem in Nederland: de openbare omroep NTR vindt geen enkele gemeente of stad die de traditionele intocht van Sinterklaas wil organiseren. De NTR heeft daarom een brief geschreven aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. "Wij willen niet dat er zo een einde zou komen aan een 66-jarige tv-traditie." Net als bij ons wordt de intrede van de sint doorgaans met een tv-show en heel wat evenementen gevierd. Of de heisa rond de zwarte pieten in Nederland aan de basis ligt van de geringe interesse, is niet bekend. "Naar de oorzaken kunnen wij slechts raden", aldus de NTR. Na de klachtenbrief zouden er nu toch enkele gemeenten interesse getoond hebben, maar er is nog niks concreet.