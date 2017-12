IS roept op tot aanslagen in België 00u00 2

Islamitische Staat roept op om nieuwe aanslagen te plegen in ons land. In een videoboodschap dreigt de terreurbeweging met explosies en voertuigen die mensen zullen doodrijden. De dreigementen worden verspreid via het 'Nashir News Agency', een traditionele spreekbuis van IS. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt in deze periode van christelijke feestdagen. Dat België opduikt - naast de VS, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Italië - hoeft niet te verbazen, zegt jihadkenner Pieter Van Ostaeyen. "Veel IS-strijders komen uit ons land, er waren de aanslagen in Brussel en de voorbereidingen van Parijs. En ons land telt nog altijd veel IS-aanhangers." Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) analyseert de dreigementen. "Laten we hier niet meer aandacht aan besteden dan nodig", klinkt het.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee