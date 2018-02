IS prijst Adbeslam omdat hij rechtbank verwerpt 10 februari 2018

00u00 0

Terreurgroep Islamitische Staat heeft in haar wekelijkse nieuwsbrief 'An-Naba' bericht over de rechtszaak tegen Salah Abdeslam. Die wordt geprezen omdat hij "de Belgische kruisvaardersregering en haar rechtbanken verwerpt" door te verklaren dat hij alleen verantwoording aflegt aan Allah. Het artikel onderstreept ook dat hij weigerde om recht te staan toen hij op de eerste procesdag werd ondervraagd. IS bevestigt uitdrukkelijk dat Abdeslam bij terreur betrokken was door hem te omschrijven als "een deelnemer aan de planning van verscheidene aanslagen door Franse en Belgische strijders, waarbij burgers zijn gedood en gewond".