IS-oma's halen slag niet thuis bij De Block 30 januari 2019

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block is niet van plan om in te gaan op de vraag van elf oma's van IS-kinderen om hun dochters te laten overkomen. De Block verwijst naar de beslissing van de regering uit 2017 om wel inspanningen te doen om kleine kinderen terug naar ons land te halen, maar niet de ouders. "Hetgeen we hopen, is dat ze naar huis kunnen komen, onze dochters hun verdiende straffen uitzitten en we opnieuw samen een gezin en familie kunnen worden", schrijven de grootmoeders. De Block zegt begrip te hebben voor de brief, maar kan er niet op ingaan: "Als minister heb ik ook oog voor het leed van de vele slachtoffers van het IS-geweld en de vraag van de publieke opinie om onze samenleving hiertegen te beschermen."

