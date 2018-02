Is Mount Everest nu 8.844 of 8.848 meter hoog? Toch nog even nameten 15 februari 2018

China kan het maar niet laten om met z'n veel kleinere buurland Nepal te kibbelen over de juiste afmetingen van de Mount Everest, die beide landen met elkaar delen. Zo hebben Chinese functionarissen zopas verklaard dat zij vasthouden aan een hoogte van 8.844 meter, 4 meter minder dan het cijfer dat Nepal hanteert. Dat de Everest de hoogste berg ter wereld is, staat wel vast. Maar hoeveel meter hij nu precies telt, valt lastiger te bepalen. In de hoop een einde te maken aan het gehakketak trekt kleine broertje Nepal nu zo'n 200.000 euro uit voor een eigen expeditie. Een speciaal getraind team sherpa's moet in de komende maanden een gps-apparaat naar de top brengen. Helaas voor de Nepalezen heeft China intussen al laten weten dat het hoe dan ook vasthoudt aan 8.844 meter - jammer van die 200.000 euro, dus.

HLN

