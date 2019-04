Exclusief voor abonnees Is Mount Everest echt de hoogste? Meten is weten 11 april 2019

Nepal heeft een team naar de Mount Everest gestuurd om de hoogste berg ter wereld opnieuw op te meten. Het team bestaat uit een expert, drie sherpa's en een berggids. Drie van hen zullen de hoogste berg beklimmen en met gps-apparatuur de hoogte en positie van de top registeren, terwijl de anderen in het basiskamp blijven. Het is de eerste keer dat Nepal zelf de berg opmeet. De recordhoogte van 8.848 meter geldt sinds 1954. Volgens satellietgegevens zou de zware aardbeving van 2015 de Everest lichtjes hebben verschoven, zodat de berg mogelijk wat gekrompen is. De data worden in december voorgesteld. De tweede hoogste berg ter wereld, de K2 op de grens tussen Pakistan en China, meet 8.611 meter.