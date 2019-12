Exclusief voor abonnees IS-moeder veroordeeld tot 4 jaar cel 13 december 2019

00u00 0

Eén dag nadat een rechter België verplicht heeft haar vier kinderen terug te halen, is Syriëstrijdster Nadia Baghouri (28) veroordeeld tot vier jaar cel. Volgens de Brusselse correctionele rechtbank maakte Baghouri zich schuldig aan deelname aan activiteiten van een terroristische groep. "Ze is naar Syrië gereisd om haar man, een jihadi, op materiële en morele wijze te steunen", aldus de rechter. Baghouri is de weduwe van Mohamed Mezroui, één van de eerste Syriëstrijders in ons land. De man vertrok in oktober 2012 naar Syrië, zijn vrouw reisde hem in april 2013 via Turkije achterna met hun oudste kind. Het koppel sloot zich eerst aan bij Jabhat al-Nusra en nadien bij IS. Als huisvrouw kreeg ze van IS een werkloosheidsuitkering van zowat 100 euro per maand. Ze bracht er nog drie andere kinderen ter wereld en toen haar man in 2018 sneuvelde, weigerde ze te hertrouwen. Begin dit jaar dook ze op in het vluchtelingenkamp van Al-Hol (Syrië), waar ze nog steeds verblijft.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis