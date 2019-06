Exclusief voor abonnees Is melk van alle zoogdieren wit? 08 juni 2019

"Er bestaan wel geruchten dat nijlpaardenmelk een roze kleur heeft, maar dat is een fabel", klinkt het bij wetenschapsmagazine Quest. "Moedermelk van zoogdieren is wit, gebroken wit of crèmekleurig. Het bevat bij alle soorten ook min of meer dezelfde stoffen, maar de verhoudingen lopen erg uiteen: de ene melk heeft meer vet of eiwit dan de andere. De verhouding tussen die twee is bepalend voor de tint. Het eiwit caseïne draagt het meest bij aan de wite kleur. In vet zit dan weer het pigment betacaroteen, wat een gelige tint kan geven. Zo is zeehondenmelk erg romig van kleur omdat het ontzettend veel vet bevat. De neushoorn geeft nu juist een erg magere melk en die is dus veel witter." (StV)