Is Limburgse lynx niet gewoon een grote kat? 24 mei 2018

Een echte lynx of een uit de kluiten gewassen kat? De meningen zijn verdeeld over het dier dat in de Voerstreek gezien zou zijn. Op 3 november vorig jaar filmden agenten een katachtig wezen in een weide in Sint-Martens-Voeren. "Het dier heeft alle kenmerken van een lynx", zegt Jan Loos van Landschap vzw, dat intussen de website welkomlynx.be heeft gelanceerd. "Het is zo goed als zeker een lynx." Dat is een roofdier van 80 tot 130 centimeter lang dat vooral in de bossen van Oost-Europa leeft.

