Exclusief voor abonnees IS-leider roept volgelingen op om gevangenen te bevrijden 17 september 2019

00u00 0

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft een nieuwe boodschap van haar leider Abu Bakr Al-Baghdadi verspreid. Het gaat om een opname van iets meer dan een halfuur. Daarin roept Baghdadi zijn volgelingen op om sterk te blijven en "te werken zoals de pioniers van de islam". Dat moeten ze doen door te prediken onder "moslims die zich verwijderen van het geloof", maar ook door hun gevangengenomen broeders en zusters te gaan bevrijden. Die klemtoon is opmerkelijk, omdat gewelddadige raids op Iraakse gevangenissen die volgden op eenzelfde oproep in 2012 voor een wederopstanding van de terreurgroep hebben gezorgd. Het was van april geleden dat Baghdadi nog eens van zich liet horen. Toen verscheen hij voor het eerst in vijf jaar tijd in beeld in een videoboodschap waarin hij zijn in het nauw gedreven volgelingen opriep om te blijven strijden. (GVV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis