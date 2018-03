Is leerkracht een zwaar beroep? Dit vinden ze zelf: "Lesgeven is makkelijk, maar al de rest..." Vier leerkrachten getuigen over het werk voor de klas (en ernaast) Astrid Roelandt en Roel Wauters

15 maart 2018

05u00 0 De Krant "Een job met drie maanden vakantie gekwalificeerd als zwaar beroep? Kom op, zeg." Dat leraars tot vier jaar vroeger met pensioen mogen als het van minister Bacquelaine afhangt, kan er bij velen niet in. Maar de mensen weten niet waarover ze spreken, reageren de leerkrachten zelf. "Voor de klas staan: onderschat het niet." Vier leerkrachten getuigen over het werk voor de klas (en ernaast).

Poll Vind jij leerkracht een zwaar beroep? Ja

Nee Ja 38%

Nee 62%

Fien Demyttenaere (45), kleuterjuf in het 3de klasje van basisschool Ter Molen in Lauwe: "Zelf onkruid wieden en klusjes opknappen"

"Lesgeven is het leukste wat er is, maar dan moeten we nog ons klasje dweilen, de vuilbakken legen, naar de bib, materiaal verzamelen, spelletjes maken..." Elke dag staat Fien Demyttenaere (45) tussen 19 joelende kleuters. Terwijl ze zich vroeger alleen maar om hen zorgen moest maken, is dat vandaag een pak meer.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN