Is Lampaert klaar voor het kopmanschap? 09 januari 2019

00u00 0

Met de Belgische trui starten in de klassiekers: "Ja, dat zorgt voor druk", zegt Yves Lampaert (27). "Maar dat hoeft niet per se negatief te zijn. Ik ben ambitieus om me te tonen, maar dat maakt me niet nerveus. Mede door het vertrek van Terpstra ben ik nu kopman voor de klassiekers. Ik denk dat ik op een goeie manier mijn plek heb afgedwongen, zonder iemand iets in de weg te leggen, en dat ik mijn plaats nu verdien. Ik ben gegroeid in die rol." (BA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN