Is Hilde Crevits de echte nummer 1 van CD&V? "Pikorde is voor haantjes. En dat ben ik niet"

28 april 2018

00u00 0 De Krant "Verpletterend." Zo omschrijft Hilde Crevits (50) de verantwoordelijkheid om haar CD&V heelhuids door de verkiezingen van 2018 en 2019 te loodsen. Na de affaire-Berger in Antwerpen kijkt elke christendemocraat naar haar, meer dan naar Kris Peeters of Wouter Beke. Maar de vraag of zij de echte nummer 1 is in de partij, boeit haar niet. "Pikorde is iets voor haantjes. En dat ben ik niet." Gesprek met - veilige gok - de volgende voorzitter van CD&V.

Geen zes minuten ver is het gesprek als plots haar smartphone oplicht. Op het schermpje verschijnt de naam van Kris Peeters. Of hoe de mislukte poging om de ultraorthodoxe jood Aron Berger in te lijven geen wig heeft gedreven tussen hem en haar - kwatongen beweerden van wel. "Daar ben ik van geschrokken. Ik reken dat Kris niet persoonlijk aan. Integendeel. Ik hou van zijn schwung, van de risico's die hij neemt. Ook als dat een keer tegenvalt."

Samen met voorzitter Wouter Beke vormen Kris Peeters, vicepremier in de regering-Michel, en Hilde Crevits, viceminister-president in de regering-Bourgeois, het triumviraat (M/V) van CD&V. Maar binnen dat trio lijkt het zwaartepunt zich geruisloos te verplaatsen in haar richting. CD&V piekt niet in de peilingen. Aan Crevits om haar partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 van de ondergang te redden? Ze lacht de vraag weg. "U dacht wellicht: laat ik eens een vrolijke, lichtvoetige openingsvraag stellen." Later zal ze daar wél op ingaan. Ernstig, maar zonder te somberen. Verpletterend noemt ze haar verantwoordelijkheidsgevoel voor hoe het de partij vergaat. "De CD&V, dat is helemaal ik. Maar niet alleen ik, gelukkig."

Nee? Komt het daar niet op neer? Dat u na de joods-Antwerpse episode de echte leider van uw partij bent?

"Ik denk dat u de impact van die episode zwaar overschat. Het incident in Antwerpen is wat het is. Een spijtig voorval, maar ook niet meer dan dat. Het is opgeblazen tot belachelijke proporties. Kris heeft de CD&V in Antwerpen nieuw leven ingeblazen. Hij trekt met een vernieuwde, jonge en enthousiaste ploeg naar 14 oktober. Daar wou hij graag ook een vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap bij, zoals er ook kandidaten van andere gemeenschappen op onze lijst staan. Helaas bleek Aron Berger bij nader inzien niet de juiste man op de juiste plaats te zijn. Kan gebeuren. Dat is jammer, maar het doet niet alle andere inspanningen teniet, en de intentie was goed. Dat is geen drama, toch? Je kunt van alles een olifant maken."

U maakt er een mug van.

"Nee. Kris heeft een inschattingsfout gemaakt, zegt hij zelf. Dat klopt. Maar dat is het dan ook. Een fait divers."

Het verandert niets aan de positie van CD&V in Antwerpen?

