Exclusief voor abonnees Is hij nu samen met ex van Thibaut Courtois? 17 juli 2019

Zolang het huidige seizoen van 'Temptation Island VIPS' (enkel online te bekijken via Videoland) niet afgelopen is, mag Fabrizio nog niets over zijn huidige relatiestatus lossen. Maar dat het definitief gedaan is tussen hem en Pommeline (25) is een feit. Er kwam niet alleen een einde aan hun verloving, Fabrizio wil z'n tattooshop in Gent nu aan haar overlaten. Zo hoeft hij haar ook niet meer op het werk te zien. Naar verluidt heeft de getatoeëerde spierbundel intussen wel alweer een nieuw lief: Miss België 2017-finaliste Maithé Rivera Armayones (20, foto), die eerder al met Rode Duivel Thibaut Courtois op Mallorca werd gesignaleerd. Dat schrijft weekblad 'TV Familie' vandaag. De twee werden al gespot op de Sinksenfoor en gingen al samen sporten. (MV)

