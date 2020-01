Exclusief voor abonnees Is hij de redder? Karel Van Eetvelt nieuwe CEO Anderlecht 15 januari 2020

Karel Van Eetvelt is de 'deus ex machina' die van RSC Anderlecht opnieuw een topclub moet maken. Hij stopt als CEO van Febelfin, de federatie van de financiële sector in België, om bij paars-wit de leiding te nemen over het dagelijks beleid. Mediafiguur en sportliefhebber Wouter Vandenhaute wordt daarbij zijn 'horse whisperer'. Voor allebei is Anderlecht een droomjob. Kunnen zij op hun beurt de fans weer doen dromen van successen? Van Eetvelt toonde zich op zijn eerste media-optreden alvast ontspannen maar ambitieus. Wéér een koerswending van Marc Coucke. Wéér nieuwe hoop.

