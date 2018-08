Is het leven echt mooi? 30 augustus 2018

Terwijl transmigranten in Jabbeke elkaar beschoten, is er ook in het Maximiliaanpark in Brussel nog steeds een overvloed aan hulpbehoevende mensen. La vie est belle? Deze man denkt er wellicht anders over. Gisterenmiddag vond er ook nog een politieactie plaats, waardoor veel vluchtelingen die er verbleven de benen namen.

HLN