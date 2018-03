Is het een kip of konijn? 31 maart 2018

Je hebt van die beesten met namen die tot de verbeelding spreken. Zoals het zijdehoen. "Zijde-wát?", zullen mensen wellicht vragen die niet thuis zijn in de sector van de neerhofdieren. Zijdehoenders (Gallus gallus domesticus brisson) zijn kippen, maar dan kippen met bijzondere trekken. Ze hebben een vacht, die meer op wol of haar lijkt dan op de veren die bij kippen gebruikelijk zijn. Als je die aanraakt, voelt het als zijde, wat meteen de naam van deze bevreemdende kippensoort kan verklaren. Een en ander droeg ertoe bij dat oplichters in de middeleeuwen zijdehoenders verkochten als zijnde een kruising tussen kippen en konijnen.

