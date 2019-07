Exclusief voor abonnees Is het een biefstuk? Nee, een dierenrechtenactivist 29 juli 2019

Vreemd zicht op de Antwerpse Meir zaterdag: een gigántisch pak vlees lag er netjes verpakt tussen de winkelende mensen. Of zo leek het toch: het ging om een activist van dierenrechtenorganisatie Bite Back, die zich in een 'vleeskostuum' had gehesen en die zich daarna in cellofaan liet verpakken - net zoals een echte biefstuk. Op het etiket: '100% mensenvlees'. Met de actie wil Bite Back duidelijk maken dat vlees van een levend wezen komt. "Mensen weten wel dat er veel dierenleed is in de vleesindustrie. Maar als ze naar een pakje kipfilet kijken, leggen velen de link niet meteen", zegt Stijn Bruers van Bite Back. De groep pleit voor vleesloze alternatieven en bood shoppers toastjes met veganistisch beleg en veganistische cake aan. (ADA)

