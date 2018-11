IS geeft toe: aanslagen opgeëist van 'eenzame wolven' 17 november 2018

IS eist aanslagen op van daders met wie ze nooit contact heeft gehad. Dat geeft de terreurgroep toe in haar weekblad 'An-Naba'. "Veel van de helden hebben nooit leiders of leden ontmoet, geen religieuze of militaire training gekregen of financiering ontvangen. Ze leerden IS louter kennen door haar daden en de woorden van haar leiders", zo staat in een artikel over de mesaanval in het Australische Melbourne vorige week. Specialisten gingen er al van uit dat IS soms aanslagen claimt waarin ze enkel een inspirerende rol heeft gespeeld. (GVV)