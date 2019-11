Exclusief voor abonnees Is 'Familie' z'n koningskoppel kwijt? 15 november 2019

'Dit had ik echt niet zien aankomen.' Of: 'Wat een vuil spel wordt hier gespeeld!' 'Familie'-fans reageerden massaal toen ze Veronique (Sandrine André) in de koffer zagen duiken met Mathias (Peter Bulckaen), haar ex én de eeuwige liefdesrivaal van haar verloofde Lars (Kürt Rogiers). De kans dat het koningskoppel uit de VTM-soap nu nog zal trouwen lijkt dus bijzonder klein.

