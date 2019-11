Exclusief voor abonnees Is er leven na de 'schijn'dood? 30 november 2019

In de wereld van de fictie is de schijndood, het tijdelijk vertragen of stoppen van lichaamsprocessen waarbij het lijkt alsof de persoon overleden is, niets nieuws onder de zon. Denk maar aan Sneeuwwitje. Nu zijn Amerikaanse dokters er in geslaagd om een persoon effectief in een staat van schijndood te brengen. Een koud kunstje zoals in de film? 'Koud' is alvast het sleutelwoord. In minder dan 20 minuten vervingen artsen het bloed van de patiënt door een ijskoude zoutoplossing om zo de lichaamstemperatuur te doen zakken tot een 10 à 15°C. Als je lichaam fel afkoelt, stoppen biologische processen haast volledig, waaronder je hersenactiviteit. Resultaat: je bent schijndood. En zo wordt tijd gewonnen om een leven te redden. Artsen pasten de techniek toe op mensen met zwaar bloedverlies en een hartstilstand door acuut trauma. De overlevingskans was minder dan 5 % omdat men slechts enkele minuten had om in te grijpen. Anders kregen de hersenen te lang geen zuurstof en trad er onherstelbare schade op. Maar dankzij het afkoelingsproces konden de dokters tijd kopen en twee uur lang opereren. Er moeten wel nog cruciale vragen beantwoord worden, zoals hoe lang je iemand schijndood kan laten, gezien het opwarmingsproces na de operatie ook voor schade kan zorgen. (MP)

