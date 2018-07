Is er een kandidaat-dokter in de zaal? 04 juli 2018

Zo'n 5.700 studenten die dromen van een beroep als arts bogen zich gisterochtend in Brussels Expo over het toelatingsexamen geneeskunde. Vandaag wagen nog eens 1.227 kandidaten hun kans voor de opleiding van tandarts. Sinds dit jaar is het examen opgesplits en hernieuwd. Terwijl studenten vorige jaren enkel moesten slagen om toegelaten te worden, mogen nu enkel de besten aan de opleiding beginnen: 1.102 voor geneeskunde en 135 voor tandarts. Omdat jaar na jaar het aantal deelnemers toenam, werd het examen ook steeds moeilijker. Door het nieuwe systeem is het examen weer wat makkelijker geworden, al was het voor veel studenten nog steeds zwoegen geblazen. (DCFS)

