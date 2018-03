IS'er doodde Franse agent met mes 28 maart 2018

00u00 0

De Franse rijkswachter die vorige vrijdag omkwam bij een aanslag in een supermarkt, was wel degelijk gewapend, in tegenstelling tot wat eerder gemeld werd. Mogelijk had IS-sympathisant Radouane Lakdim het pistool van agent Arnaud Beltrame opgemerkt en besloot hij hem daarom te doden. De 44-jarige Beltrame werd de keel overgesneden, zo blijkt uit de autopsie. Zijn wapen werd vlak bij zijn lichaam gevonden. Beltrame wordt als nationale held bestempeld nadat hij de plaats innam van de 40-jarige kassierster Julie, die door Lakdim als menselijk schild werd gebruikt. De moeder van een kind van twee kwam ongedeerd uit de supermarkt en stelde achteraf dat de agent haar leven had gered. Nadat hij de plaats van de gegijzelde vrouw had ingenomen, liet Beltrame zijn gsm aanstaan, zodat de autoriteiten konden volgen wat er in de supermarkt gebeurde. Dankzij de koelbloedigheid van de agent hoorden speciale politie-eenheden schoten in de supermarkt, waarop ze die bestormden en de terrorist uitschakelden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN