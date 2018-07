IS eist schietpartij Toronto op 26 juli 2018

De schietpartij in het Canadese Toronto van zondagavond was het werk van één van de soldaten van Islamitische Staat. Dat claimt de terreurgroep althans zelf via het propagandakanaal Amaq. De man gaf gehoor aan de "oproepen om inwoners van landen van de internationale coalitie te viseren", klinkt het. De politie houdt echter vol dat er geen enkel bewijs voorhanden is dat IS achter de feiten zit.